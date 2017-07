Séisme : deux morts en Grèce et 350 blessés en Turquie

Selon les première informations de la police, l'une des victimes est d'origine suédoise et l'autre turque. Selon l'agence de presse grecque ANA, les victimes sont âgées respectivement de 27 et 39 ans. Les deux touristes circulaient dans le centre-ville, encore très animé malgré l'heure tardive, et ont été tuées par l'effondrement d'un bar ou par des pierres d'autres vieux bâtiments avoisinants, qui ont subi d'importants dégâts.



Le nombre de blessés s'élève à «120», selon le secrétaire d'Etat grec à la Marine Marchande Nektarios Santorinios. L'île de Kos est très fréquentée durant l'été par des jeunes touristes. Des infrastructures touristiques ont une capacité de 100.000 lits et plus de 85% sont actuellement réservés, selon une source policière locale.