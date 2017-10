Séisme de magnitude 6.5 en Nouvelle-Calédonie

Rédaction web

Ce lundi (mardi au Caillou), un séisme de magnitude 6.5 a été enregistré au large des îles Loyauté. L'épicentre du séisme se situait à une centaine de kilomètres à l'est de Maré, à 10 km de profondeur."Compte tenu de sa profondeur, de sa localisation et de sa magnitude, des mouvements anormaux du niveau de la mer, d'une amplitude inférieure à 20 cm, pourraient être observés, sur le littoral de la côte Est et des Îles Loyauté" a écrit la direction de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. "Aucune action de la population n'est requise" si ce n'est la "prudence" le long du littoral. Aucune alerte tsunami n'a donc été lancée, rapportent Les Nouvelles calédoniennes.