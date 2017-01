Secosud : pas encore de décision sur un distributeur

Rédaction web avec Sam Teinaore

Les communes de Hitiaa o Te Ra, Teva i Uta, Taiarapu Est et Ouest doivent choisir la société qui distribuera leur électricité pour les 17 prochaines années. Réunies au sein du syndicat Secosud, ces communes ont hésité pendant plus de deux ans entre : renouveler la délégation de service public auprès de la société EDT Engie, ou l'accorder à une nouvelle société.Mardi soir, une réunion a eu lieu. Il ne reste plus que deux sociétés en lice : EDT Engie et Teva Rua Nui. La seconde propose des tarifs plus bas, mais la première a plus d'expérience. Le choix du nouveau distributeur devra se faire le plus rapidement possible.Secosud aurait dû renouveler sa délégation de service public il y a près de 3 ans. Légalement une telle convention ne peut être repoussée que pour une année.Finalement mardi, les membres de Secosud ont voté contre le projet Engie EDT qui était soutenu par son président Anthony Jamet, comme l'ont révélé nos confrères de Radio 1. Le syndicat devra donc à nouveau se réunir dans les prochains jours pour prendre une décision définitive concernant le futur distributeur de son électricité.