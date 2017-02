Secosud : mode d'emploi

Eric Noble-Demay, lui, considère que certains élus redoutent le changement : "Tout le monde aspire au changement, mais quand le changement est là, c'est un peu difficile de sauter le pas. C'est un peu la peur de l'inconnu ou du noir qu'ont les enfants en bas âge. Je pense qu'on peut les rassurer, mais derrière, chacun mesurera sa peur et sa prise de risque pour changer ou non de distributeur sur Secosud."



Secosud comporte 8 membres. Deux maires de chaque commune : Jacqui Drollet et Abel Tehotu pour Hitia'a o te Ra, Gérard Parker et Wilfried Tavaearii pour Taiarapu Ouest, Anthony Jamet et Annabella Teraitetia pour Taiarapu Est. Alain Sangue et Tearii Alpha représentent quant à eux Teva I Uta. Mi janvier, ils sont 5 à s'être positionnés en faveur de Teva Rua Nui.

Ce jeudi, le changement possible de majorité à Hitia'a o te Ra pourrait aboutir au remplacement des membres de la commune au sein de Secosud. Abel Tehotu et Jacqui Drollet, pro-Teva Rua Nui, devraient être remplacés par Dauphin Domingo et Henri Flohr, pro-EDT, quelques jours avant le prochain vote à Secosud.



Un bras de fer politico-économique dénoncé hier par une partie des élus du Sud qui parlent de favoritisme envers EDT. En toile de fond, les luttes de pouvoir pour les législatives et les territoriales influencent les décisions.

Le Sud veut aussi prouver qu'il est capable d'être le fer de lance de la baisse du prix de l'électricité.



Prochain rendez vous : la commission d'attribution du marché de Secosud le 12 février, pour un nouveau vote.



Quant à la commission d'enquête sur le prix de l'électricité, crée en septembre dernier, et menée par le représentant Antonio Perez, elle poursuit ses auditions. Son rapport final est attendu pour le 13 mars.



Laure Philiber