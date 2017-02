Secosud : les pro Teva Rua Nui dénoncent des manoeuvres de favoritisme

Rédaction web avec Laure Philiber



Le communiqué d'Anthony Jamet :

Les négociations pour l'attribution de la concession de service public pour le transport et la distribution de l'électricité dans les communes de Taiarapu Est, Taiarapu Ouest, Teva i Uta et Hiti'a O Te Ra se poursuivent. Il y a une dizaine de jours, 5 élus sur les 8 du syndicat Secosud se positionnaient en faveur de la société Teva Rua Nui au détriment d'EDT Engie. Mais aucune décision n'a été prise et les deux projets ont été réexaminés au cours d'une nouvelle réunion.Aujourd'hui, une alliance fait basculer la majorité du conseil municipal de Hitia'a O te Ra. Radio 1 a révélé que l’élu de Papenoo, Henri Flohr, souhaite constituer une alliance avec le tavana Dauphin Domingo pour créer une majorité Tapura. Jacqui Drollet va être éjecté.Conséquence : il ne fera plus partie de Secosud. Deux nouveaux membres seront nommés au syndicat, parmi lesquels Dauphin Domingo, plutôt favorable à EDT.Les maires de Teahupoo et Taiarapu Ouest, qui organisaient une conférence de presse ce mardi matin, dénoncent des manoeuvres de favoritisme. L'alliance permettrait selon eux à EDT de remporter la concession. "Il y a un changement au sein de Secosud parce que M. Jacqui Drollet et Abel suivent Teva Rua Nui alors il faut prendre deux autres qui vont suivre EDT. Est-ce que c'est la raison ?", se demande Faana Taputu, suppléant de Wilfred Tavaearii le maire de Taiarapu Ouest.Pour le président du Secosud Anthony Jamet, "la procédure est appliquée dans le respect de la légalité prévue par la loi du Pays relative au cadre réglementaire des délégations de service public des communes, de leurs groupements et leurs établissements publics". Chacun accuse l'autre d'être mu pas des ambitions politiques, qui prennent le pas sur l'intérêt général.Il reste un mois au syndicat pour l'électrification des communes du Sud (Secosud) pour choisir qui va reprendre le marché pour les 17 prochaines années...