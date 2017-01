Scorpion : votre nouvelle série US sur TNTV

Walter O'Brien possède le 4ème Q.I. le plus élevé du monde. Après avoir été arrêté à l'âge de 11 ans par le FBI, pour avoir piraté la NASA, il recrute aujourd'hui quelques-uns des plus grands génies de la planète pour fonder une société chargée de résoudre des crises urgentes et d'ampleur considérable, de celles que même la CIA ne parvient pas à régler seule.



Avec Tobby, le comportementaliste, Sylvester, la calculatrice humaine, Happy, le prodige de la mécanique, l'Agent Gallo, leu contact au gouvernement et Paige, un mère qui cherche à comprendre son fils surdoué, ils forment SCORPION !