Scorpion : comment se termine la saison 2 ?

Episode n°23 Plus fort que fort knox

Un membre du département de la Défense demande à Scorpion de prouver que la base militaire de Fort Knox, abritant la réserve d'or et de nombreux objets historiques, est mal sécurisée. Walter et son équipe doivent pénétrer dans le coffre-fort pour y dérober un sceptre centenaire.



Episode n°24 Tchernobyl mon amour

À la demande d'une ingénieure, Scorpion se rend à la centrale nucléaire de Tchernobyl pour étudier l'emplacement d'un sarcophage qui recouvrira le dôme posé après l'accident, sur le point de s'effondrer. Par ailleurs, Toby apporte son témoignage à charge contre Mark Collins, l'ancien membre de Scorpion interné en hôpital psychiatrique.



Episode n°25 Toby or not toby

Mark Collins s'est échappé de l'hôpital psychiatrique et a kidnappé Toby. Il lui laissera la vie sauve si Walter accepte de lui donner l'ensemble des recherches neurologiques entreprises pour sauver sa soeur Megan.