Scorpion : Semper fidelis - Chasseurs de fantômes - Les génies de l'impossible

Episode 10 : Semper fidelis

Un avion équipé d'un dispositif anti-radar top secret s'est écrasé en Bosnie. Les agents de Scorpion sont envoyés en mission sur place pour récupérer le logiciel avant qu'il ne tombe aux mains des rebelles, et sont escortés par des militaires chargés de ramener le corps du pilote.

Episode 11 : Chasseurs de fantômes

Des voleurs, surnommés « les fantômes » et recherchés depuis 10 ans, forcent un coffre-fort dans une entreprise de fabrication avant de tuer deux personnes et d'effacer toute trace de leur passage avec des petites bombes d'huile et d'acide. Sur les lieux, Sylvester est gravement blessé par l'une de ces bombes, encourageant encore plus l'équipe Scorpion à chasser les coupables.

Episode 12 : Les génies de l'impossible

Après un tremblement de terre et l'éboulement d'une falaise sur une plage, un jeune garçon de 10 ans se retrouve bloqué dans un gouffre. Walter, qui a assisté à l'éboulement, et son équipe de génies n'ont que très peu de temps pour extraire l'enfant avant que l'eau ne s'engouffre dans la cavité.