Scorpion : Les as à vegas - Le côté obscur - Art thérapie

Episode 4 : Les as à vegas

O'Brien accepte un contrat privé et emmène son équipe dans un casino de Las Vegas afin de déterminer pourquoi une table rapporte moins d'argent que les autres. L'affaire résolue et alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Walter comprend qu'un braquage est sur le point d'avoir lieu. Comme les voleurs ne sont pas sortis du bâtiment, O'Brien devient le suspect numéro 1. Il est arrêté. L'équipe tente de réunir la somme pour la caution mais Toby perd la totalité en tentant sa chance. Walter s'échappe de prison, et ils découvrent que la responsable du braquage est Renee Connelly.



Episode 5 : Le côté obscur

Un homme, interpellé dans le périmètre interdit d'une centrale nucléaire, demande à parler à O'Brien. Il s'agit de Mark Collins, un ancien membre de Scorpion qui souhaite alerter l'équipe et avoir son expertise sur un problème de surchauffe du réacteur nucléaire. Walter comprend que Mark a tout manigancé pour prouver sa valeur, ils parviennent à empêcher la catastrophe à temps.



Episode 6 : Art thérapie

Sollicités pour mettre à jour le logiciel de sécurité d'un musée à l'approche d'une exposition présentant un tableau de maître d'une valeur de 100 millions d'euros, O'Brien et son équipe prouvent qu'il s'agit d'un faux. Pour résoudre cette affaire, Scorpion va bénéficier de l'aide précieuse d'Hetty Lange, la directrice du NCIS Los Angeles…