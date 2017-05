Scorpion :  Le canon solaire - Mission sabotage

Episode 15 Le canon solaire

Kenneth Dodd, père de Sylvester et ancien colonel désormais au service du Pentagone, pense qu'un président africain a mis la main sur une arme de destruction massive. L'homme aurait développé un canon solaire dont le prototype daterait de la Seconde Guerre mondiale. Pour localiser et détruire l'arme, Scorpion s'infiltre dans la résidence du dictateur.



Episode 16 Mission sabotage

La NASA demande à l'équipe d'aider au lancement d'une fusée top secrète et de collaborer avec l'agent Merrick, affecté à la Sécurité intérieure après ses déboires avec Scorpion. Leur tâche se complique lorsque Linda, la jeune femme avec laquelle Walter dînait la veille, débarque dans les locaux de Scorpion avec une bombe qui explosera s'ils ne sabotent pas le décollage.



Série américaine produite par CBS Television Studios

Avec Elyes Gabel | Robert Patrick | Katharine McPhee | Eddie Kaye Thomas | Jadyn Wong | Ari Stidham | Riley B. Smith