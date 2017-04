Scorpion :  La tour de cristal infernale 2 - Le train de la mort

Episode 7 : La tour de cristal infernale 2

Implanté dans l'ordinateur de Walter la veille de l'inauguration du bâtiment, le virus informatique a engendré le blocage des portes alors qu'un incendie fait fureur. Tandis que Walter, Paige et Toby tentent de faire évacuer Sylvester, bloqué dans une pièce enfumée avec des enfants, Cabe et Paige, à l'extérieur, cherchent à identifier celui qui a piégé O'Brien.



Episode 8 : Le train de la mort

Page accompagne son fils Ralph pour une sortie scolaire lorsque leur rame de métro cesse de marquer les arrêts et prend de plus en plus de vitesse. Toute l'équipe Scorpion se mobilise pour éviter le déraillement et découvrir les auteurs de ce sabotage.





Série américaine produite par CBS Television Studios

Avec Elyes Gabel | Robert Patrick | Katharine McPhee | Eddie Kaye Thomas | Jadyn Wong | Ari Stidham | Riley B. Smith