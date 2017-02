Scorpion : Hacke moi si tu peux - L'espionne qu'il aimait - Supermind

Episode 13 : Hacke moi si tu peux

Sur le chemin de l'école, Ralph et sa mère son interpellés par le FBI : le jeune garçon est accusé d'avoir divulgué une localisation secrète de la CIA dans le désert du Mexique où deux agents et un témoin ont été abattus. Initié au décryptage par Walter, Ralph a en effet atteint le niveau secret d'un jeu en ligne où étaient cachées des données top secrètes.

Episode 14 : L'espionne qu'il aimait

La CIA confie une mission à l'équipe Scorpion : identifier une taupe au sein de ses analystes à la suite d'un message crypté indiquant que des données confidentielles auraient été envoyées au Yemen. Un analyste, tombé amoureux d'un agent humanitaire, a en effet fourni du matériel chimique permettant de créer des pesticides, ignorant que leur combinaison peut aussi engendrer un gaz neuroleptique



Episode 15 : Supermind

Après une tentative de piratage sur un site nucléaire secret à l'étranger, l'équipe Scorpion est chargée d'identifier les auteurs et déjouer les prochaines actions. Ils doivent pour cela retrouver une mallette nucléaire dérobée à un garde du corps du président américain lors d'une visite secrète 16 ans plus tôt au Kosovo, mais l'ancien agent souffre de confusion et de perte de mémoire