Scorpion :  Des vis et des vertues - Une promesse de coeur

Episode n°19 : Des vis et des vertues

Alors que Sylvester vient de remporter une grosse somme d'argent au Juste prix, Cabe voit débarquer un vieil ami d'enfance et joueur invétéré. Ce dernier l'avertit qu'une entreprise d'import-export de voitures de luxe s'apprête à convoyer une possible arme biologique en Amérique du sud.



Episode n°20 : Une promesse de coeur

Un virus mortel se répand dans les hôpitaux après un piratage à la banque du sang. Alors que toutes les transfusions sont suspendues, Scorpion n'a que très peu de temps pour identifier le responsable et sauver une fillette en attente d'une greffe de coeur.





Série américaine produite par CBS Television Studios

Avec Elyes Gabel | Robert Patrick | Katharine McPhee | Eddie Kaye Thomas | Jadyn Wong | Ari Stidham | Riley B. Smith