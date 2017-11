Samedi, donnez vos vieux jouets pour le Noël pour tous

Rédaction web

Ce samedi 18 novembre, le Rotary club de Papeete organise la 41 e édition du Noël pour tous dans les jardins de la mairie de Punaauia. D'une centaines d'enfants à ses débuts, l'événement a réuni l'année dernière 3500 enfants. Une très forte progression dont se félicite le président du Rotary club de Papeete. Les enfants des quartiers sont informés de l'événement par les services sociaux des mairies."Le Noël pour tous c'est d'abord une journée qu'on offre aux enfants avec plein d'ateliers, des manèges (...) Tout est gratuit. (...) Et c'est aussi la plus grosse opération de collecte de jouets et de vêtements qui a lieu en Polynésie à l'occasion de Noël. Les années précédentes, on a constaté une petite diminution du nombre de jouets collectés. Et nous souhaitons cette année atteindre l'objectif de 5 conteners de jouets collectés sachant que l'année dernière nous avions collecté entre 2 et 3 conteners", espère Mourad Mikou.Toute la journée de samedi, des membres du Rotary récupérerons les jouets à la mairie de Punaauia.Une fois collectés, les jouets seront triés et distribués aux enfants des îles via le secours Catholique.Côté animation, samedi, l'accueil des enfants se fera à 7h30. Au programme : concours de chant, de dessin, ateliers traditionnels, stand de rame, manèges, buffet, apparition du Père Noël...