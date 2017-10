Saison des pluies : mobilisons nous pour éviter la prolifération des moustiques

La direction de la Santé met en place un plan de lutte anti-vectorielle pour éviter le prolifération des moustiques et une éventuelle épidémie de dengue, notamment de type 2.Une série de spots télévisuels sera diffusée pendant la période d’octobre à fin décembre en prévision de la saison des pluies, pour rappeler les gestes à adopter : éliminer régulièrement les gîtes à moustiques, se protéger des piqûres et protéger les autres à l'aide de moustiquaires et de répulsifs.