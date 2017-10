Saisie de 500 kilos de cocaïne : les trois trafiquants présumés devant le juge d’instruction

Rédaction web

De nationalité Polonaise et Hollandaise, les trois trafiquants présumés ont été déférés au palais de justice ce mercredi. Le plus âgé a d’ores et déjà été présenté au juge d’instruction qui lui a signifié sa mise en examen pour trafic de stupéfiants.L’homme passera ensuite dans le bureau du juge des libertés et de la détention chargé de décider de son incarcération pour la suite de l’enquête. Ce que le parquet a demandé.Les deux autres mis en cause seront également présentés aux deux magistrats dans le courant de l’après-midi.430 pains de cocaïne, pour un poids total de 500 kilos, ont été saisis sur la catamaran parti du Costa Rica. Lors de leurs gardes à vues, les trois hommes ont déclaré qu’ils ignoraient que de la drogue se trouvait à bord.