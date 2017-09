Saisie d’1,2 kilo d’ice : trois personnes déférées devant le juge d’instruction

J-B. C.

Après avoir été entendus durant 96 heures par les enquêteurs, comme le révélait Tahiti Nui Télévision, les trois mis en cause, suspectés d’avoir joué un rôle dans cet important trafic, ont donc été déférés au tribunal.Ils devraient être mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, pour certains d’entre-eux.Le parquet a demandé leur placement en détention provisoire pour la suite de l’enquête ce dont décidera, ou pas, le juge des libertés et de la détention.Cinq personnes ont d’ores et déjà été écrouées dans ce dossier qui a débuté avec l’arrestation d’un homme de retour de Los Angeles qui transportait 1,2 kilo de drogue dans ses bagages. Parmi elle, l’ancien huissier de justice de Moorea, Patrick Rey.Les investigations se poursuivent.