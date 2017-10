Saint-Martin : des poissons pour lutter contre les moustiques

AFP

Les golomines "mangent les larves de moustiques et se reproduisent vite", a indiqué à l’AFP Patrice Richard, le directeur général de l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.Les poissons sont déposés "dans des fûts ou des citernes" (NDLR : dont l’eau n’est pas consommable) pour éviter la prolifération de ces insectes vecteurs de maladies comme la dengue, le zika ou le chikungunya.Prochainement, outre des pulvérisations, le soir, dans différents quartiers, "des granules" devraient aussi être déposées dans des épaves de bateaux échoués ou des amas de tôle, qui constituent des gîtes potentiels. "Une dizaine d’agents" sont déployés dans l'île pour se consacrer à la distribution de moustiquaires, de golomines et à la sensibilisation de la population.L’eau du robinet "est consommable partout" où elle coule, selon M. Richard, même s’il reste des endroits non réalimentés comme Orient Bay, dont le réseau est "trop détérioré". Les habitants utilisent des citernes. L’usine de désalinisation "va produire 6000 m3 par jour".Concernant les eaux de baignade, les analyses sont bonnes pour "quatre points sur 15", à savoir Friar’s Bay, Galice Bay, Orient Bay, et Anse Marcel, plages les plus fréquentées. L’autorisation de baignade n’a cependant pas été donnée par la collectivité. Des "débris" pourraient toujours se trouver dans l’eau, selon M. Richard.