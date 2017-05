SCI Romana : Rere Puputauki écope de deux ans ferme

J-B. C.

Rere Puputauki a été reconnu coupable d’avoir confondu les investissements et les loyers payés par la trentaine d’associés de ladite SCI avec ses deniers personnels.Mais seuls deux d’entre-eux se sont portés partie civile lors du procès. L’ex chef des hommes en rouge devra leur verser des dommages et intérêts de l’ordre d’1 million de francs pour l’un, et 1,6 million de francs pour l’autre.Le tribunal lui a également fait interdiction d’exercer, durant trois ans, une profession en relation avec l’infraction commise. La peine de prison dont il écope reste toutefois « aménageable », ce qui pourrait lui faire éviter l’incarcération à Nuutania.Son comptable, également inquiété dans la procédure, a été relaxé « au bénéfice du doute », dixit le président du tribunal bien que le magistrat a jugé que son travail n’était « pas irréprochable ».