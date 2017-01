S'ouvrir des horizons nouveaux grâce aux échecs

Lui et sa compagne, Camille de Seroux , membre de l'équipe nationale Suisse et maître de la fédération internationale, sont ici pour rencontrer les joueurs locaux et pour préparer la délégation tahitienne aux prochains championnats de France. "Le but de ma visite, est de me rendre dans les écoles pour promouvoir les échecs, partager ma passion, et préparer la sélection polynésienne aux championnats de France." nous explique Adrien Demuth.



Plusieurs tournois sont prévus, notamment à Faa'a, puisque la commune a décidé de promouvoir la pratique du jeu dans ses quartiers. Ce que nous confirme Moetai Brotherson, troisième adjoint de la commune de Faa'a. "Nous misons sur les échecs, tout d'abord par passion personnelle, j'adore les échecs et cela depuis que je suis tout petit, puis, lorsque l'on se promène en fin de journée dans Faa'a, on voit beaucoup de personnes qui pratiquent les échecs en bord de route."



Promouvoir ce sport cérébral, tel est le souhait de la commune. "C'est l'un de nos objectifs et à cet effet nous profitons de la venue d'Adrien Demuth qui est l'un des grands maîtres internationaux d'échecs français, et de sa compagne Camille de Seroux qui est championne de Suisse pour organiser toute une série d'évènements."



Ce vendredi, dix tables d'échecs disséminées dans la commune -six dans les jardins de la mairie, deux à la pointe Hotuarea et deux au Fare Metua à Purai- ont été dévoilées et inaugurées par Adrien Demuth. D'ici la fin de l'année, Moetai Brotherson espère en installer quarante.



"Les jeunes sont notre cible première. Nous espérons qu'ils se réuniront autour de ces tables et que cela crée un engouement pour les échecs. C'est aussi un moyen de faire du trans-générationnel puisque souvent l'on voit des parties où jeunes et adultes s'affrontent. C'est un moyen de créer du lien."