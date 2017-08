Rédaction Web avec communiqué

Dans la continuité du 28congrès des communes organisé cette semaine par le SPCPF, le Vice-Président a rappelé "le souci commun" du Pays, "de maintenir un partenariat intelligent et équilibré dans le respect des prérogatives des uns et des autres" pour la bonne réalisation des projets et la mise en œuvre des politiques publiques, territoriales et communales.Le Vice-Président a souligné que le Président Fritch considère le maire comme "l’élu le plus proche de la population" et qu’il a le "souhait de s’appuyer sur les maires et ses équipes pour relever les défis prioritaires" pour le bien-être de nos populations.Un bilan synthétique de la contribution du Pays à l’égard des communes a d’ores et déjà été dressé par le Vice-Président lors de l’ouverture du congrès. Il a rappelé que cette contribution "s’élève à 15,7 milliards Fcfp au FIP". Les versements annuels seront doublés "pour combler les retards de ces deux dernières années, soit désormais 1 milliard Fcfp par an".Au titre de la participation du Pays aux investissements communaux, plus de 5,2 milliards Fcfp ont ainsi été versé depuis 2014, soit un taux d’aide moyen de près de 49%. Le projet de modification statutaire porté par le biais des parlementaires de Polynésie a également été évoqué par le Vice-Président et "devrait aboutir rapidement".La priorité du Gouvernement sera portée sur le renforcement des mécanismes d’aides aux personnes dans les domaines de l’emploi et de la solidarité. Le Vice-Président a évoqué les dispositifs d’aides existantes dans les domaines de l’économie, l’habitat, des ressources propres, du tourisme et de l’artisanat notamment, ainsi que l’étude de dispositifs de soutien supplémentaires.Cette journée a été ponctuée par les présentations des ministres et chefs de services sur des sujets d’intérêts majeurs. Il s’agissait notamment des dossiers portant sur l’aménagement et l’urbanisme (élaboration du SAGE), le tourisme (croisière et règlementation des établissements de tourisme), la santé (couverture médicale dans nos archipels) et l’environnement (rapatriement des déchets dangereux).Pour conclure, le Vice-Président a adressé aux tavana un message de cohésion porté sur "l’avenir de nos populations et de notre Pays, au-delà de 2020, cœur du thème mis en relief dans vos échanges lors du congrès des maires."