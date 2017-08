Rugby : les Tahitiens de retour après leur exploit aux iles Cook.

Tahiti a battu Iles Cook pour la première fois de l’histoire de la Coupe de l’Océanie. Outsiders, ils imposés sous une pluie de cartons jaunes, le jour de la fête nationale rarotongienne…



"Il me semble que cela fait une trentaine d’année que nous jouons contre eux et c’est la première fois que Tahiti gagne ! En plus c’était le jour de leur indépendance…", se réjouit Loïc Tautu à l’aéroport.



Prochain objectif de Tahiti : se qualifier pour la coupe du monde qui se déroulera au Japon en 2019.