Rugby féminin : les Tahitiennes ont affronté les Black Ferns aux Oceania Sevens

Tahiti joue dans le pool A composé de la Nouvelle-Zélande, la Papouasie Nouvelle-Guinée, et les Cook. Le niveau de Tahiti est en dessous de celui de ses concurrents. L'équipe de Tahiti est composée de femmes de 16 à 30 ans, toutes non professionnelles. Leur capitaine, âgée de 17 ans, est encore étudiante.Mais peu importe, les jeunes femmes ont déjà la fierté de jouer face à de grandes équipes comme les Black Ferns. Face à la Nouvelle-Zélande, Tahiti s'est inclinée 70 à 0.Cette compétition permettra au rugby féminin tahitien d'être classé au niveau mondial.Le nombre de femmes pratiquant le rugby a augmenté ces dernières années. Une bonne nouvelle pour ce secteur plutôt réservé aux hommes. Le président d'Oceania Rugby, Richard Sapias a expliqué qu'il travaille désormais avec ONU Femmes pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.