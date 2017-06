Rugby : Martin Taeae, vainqueur de la Coupe de la Fédération !

Le champion local Martin Taeae ressort vainqueur de la Coupe de la Fédération au côté de sa sélection Midi-Pyrénées. Les rugbymans de de Christophe Deylaud et Olivier Laurent ont dû affronter la redoutable formation Basco-Landaise ce dimanche.



Le défi était de taille : cette finale est le lever de rideau de celle du TOP 14. Les Midi-Pyrénées se sont imposés contre les tenants en titre grâce à l’inscription de quatre essais redoutables. Score finale : 31 à 20 !



La sélection espérait cette finale depuis neuf ans. Après des années de préparations acharnées, elle accède enfin au sacre ultime sur la pelouse du célèbre Stade de France. Martin Taeae a pu vivre ce moment historique qui marquera la suite de sa prometteuse carrière.



Pour rappel, Martin Taeae est un jeune polynésien de 26 ans natif de Raiatea. Il a signé un contrat semi-professionnel avec le Club de l’Avenir Valencien Rugby dans le département du Tarn-et-Garonne. Il évolue en Fédérale 1, le plus haut niveau de Rugby amateur en France, et ses prouesses sportives lui ont permis d’intégrer le programme Air Tahiti Nui ambassadeur.