Ruée sur le marché avant sa fermeture

Rédaction Web avec Oriano Tefau et Esther Parau Cordette

Huit heures: le marché est pris d'assaut. Ici plus de la moitié des stocks de poissons a été vendue depuis 5 heures ce matin. Ce soir, la plupart des familles optent pour des plats à base de produits de la mer comme ces crabes et ces brochettes de bénitiers qui remportent un vif succès auprès des consommateurs.Et après le réveillon, le traditionnel ma'a tahiti reste un incontournable du premier jour de l'an chez les familles polynésiennes. "C'est la coutume chez nous les Tahitiens. Tous les premiers de l'an, on mange du ma'a tahiti", précise une cliente.Les produits du terroir aussi restent les vedettes de ces derniers achats. Le lait de coco par exemple, indispensable pour accompagner les plats. Depuis 1h00 du matin, ces vendeurs ont râpé plus de 1000 noix de cocos. "On est sûr de les vendre, les gens en achètent pour le poisson cru" explique ce vendeur.Les consommateurs ont eu jusqu'a 16h00 cet après midi pour faire les dernieres courses. Demain dimanche, le marché sera fermé, et ce jusqu'à mardi.