Rose Vermande est la Grande Signature de ce mois de janvier

Née à Papeete en 1960 d'un père français et d'une mère pa'umotu originaire de Takaroa, Rose Vermande baigne dans l'univers de l'art dès son enfance. Avec un père artiste-peintre, c'est naturellement qu'elle ouvre le 14 novembre 1991 la Galerie des Tropiques. Le 30 novembre 2016, elle célèbre les 25 ans de ce haut lieu culturel et profite de cet anniversaire pour annoncer la diversification de ses activités. Ce lieu incontournable pour de nombreux artistes, a notamment mis en lumière Jean-Louis Saquet, Claude Morlot, Jean-Luc Bousquet, Gotz ou encore Claude Marere.



Aujourd’hui les murs de la galerie accueillent un nouvel espace dédié à l'épicerie fine comme le miel récolté à Makemo par sa famille. Comme le dit si bien Rose : « ici à la galerie, on peut trouver du bon, du beau et du bien être ».