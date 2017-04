Ronde tahitienne : les inscriptions sont ouvertes !

Rédaction web

Les sportifs et les passionnés peuvent désormais s'inscrire à la compétition au garage Bambou jusqu’au 19 mai à 16h00.Cette année, la course organisée par le “Vélo Club de Tahiti et des îles est intégrée au Grand Trophée cycling classics France qui regroupe l’ensemble des plus grands défis cyclo-sportifs (grandfondo) de France.Trois épreuves composent la Ronde tahitienne :- La ronde loisir (15km)- La petite ronde (55 km)- La grande ronde (110 km)Parrains de l'édition 2017 : Bernard Hinault, 62 ans, grande figure du sport français des années 80, et Henri Sannier, journaliste sportif de France 3, et parrain historique de la Ronde Tahitienne. Il fait le déplacement chaque année en qualité d’ambassadeur.Des journalistes internationaux feront également le déplacement pour cet événement sportif.Les organisateurs souhaitent, comme chaque année, contribuer à l'essor du tourisme local. Un programme a donc été créé à l’attention des sportifs étrangers qui souhaiteraient profiter de l’occasion pour découvrir la Polynésie. Des packages leurs sont proposés sur le site Internet. Sur 81 participants étrangers, 41 ont opté pour le package.L'an dernier, 517 sportifs ont participé à la Ronde tahitienne. Les organisateurs ont remis un chèque de 200 000 Fcfp à la Fraternité Chrétienne. Cette année, le Vélo club a prévu de renouveler l'opération grâce à la vente de tenues collectors.