Rédaction Web

Yves Laugrost, qui siège à la CPS depuis 15 ans et qui présidait le Conseil d'Administration depuis deux ans, vient de trouver son successeur en la personne de Ronald Blaise. Celui-ci, directeur général de la TSP, et représentant le syndicat polynésien des entreprises et prestataires de services, a été élu ce matin, à l'unanimité, président du conseil d'administration de la Caisse de Prévoyance Sociale. Il était le seul à postuler pour cette fonction.