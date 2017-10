Rixe à Outumaoro pour un loyer impayé

Rédaction web avec Matahi Tutavae

La rixe a eu lieu un peu avant midi. Selon Marc Tatarata, adjoint au maire de Punaauia, chargé de la sécurité. "La raison principale c'est un loyer qui n'a pas été payé depuis des mois. Le propriétaire est arrivé et a réclamé ses loyers. Cela a entrainé une première bagarre qui a été arrêtée par la police municipale, mais une heure plus tard, une deuxième bagarre a éclaté."Lors de cette deuxième empoignade, toujours pour la même raison, deux personnes ont été blessées et dirigées vers l'hôpital. Un père et son jeune fils. "Les gendarmes ont interpellé quelqu'un, histoire de calmer les choses, car ce personnage commençait à haranguer la foule présente."Pour le moment la police municipale va rester dans le quartier pour éviter que les choses s'enveniment et que des débordements surviennent.Si ce quartier est souvent pointé du doigt, souvent comparé à une cocote minute prête à exploser, pour l'adjoint au maire, "Ce n'est pas très souvent que l'on a ce type de problème. Ce n'est pas tous les samedis ni tous les week-end. Mais cela arrive."