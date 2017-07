Rimatara : première visite du haut-commissaire sur l’île

Rédaction Web

Pour ce premier déplacement sur Rimatara, le représentant de l’Etat était notamment accompagné du ministre Jean-Christophe Bouissou. Après un accueil chaleureux, la délégation s’est rendue sur différents chantiers de l’île : la fare artisanal, celui de la future bibliothèque scolaire ou encore de la cuisine centrale de Amaru. Autant de réalisation qui sortent de terre.René Bidal a en outre assuré au tavana Georges Hatitio que l’Etat soutiendrait aussi le chantier du centre d’incendie et de secours dont la municipalité entend se doter.« On est évidement à côté de lui sur tous les équipements structurants. L’Etat et le Pays sont en convergence et en cohérence sur les aides financières à apporter à l’île qui est l’une des iles australes les plus éloignées. Compte tenu de cette réalité, on essaie d’aider beaucoup la commune », a expliqué la haut-commissaire qui chiffre à « plus de 430 millions de francs » la participation de l’Etat sur les six dernières années.Isolée aussi sur le plan du numérique, René Bidal a dit espérer que les projets de futurs câbles sous-marins permettent, à terme, à Rimatara de disposer du haut débit. Il entend solliciter auprès de la ministre des Outre-mer un « appui » financier pour faciliter la réalisation de ces projets pilotés par le Pays.