Revivez le Tahiti d'autrefois avec le bal du Tiurai

Le Tahiti d'Antan a laissé de grands souvenirs au cœur des Polynésiens, aujourd'hui nostalgiques de ces années 50-60, insouciantes et joyeuses. Papeete alors avait sa vie nocturne avec ses boites de nuit, célèbres dans tout le Pacifique: le Quinn's, le Col Bleu, le bar Lea et bien d'autres !Chacune avait ses musiciens, ses vedettes. Là c'était Loma et Mila, ailleurs Petiot ou Teten et ses copains, plus loin c'était la famille Mariterangi, Marie et Emma ! C'était en permanence, en fin de semaine, le festival des guitares, des ukulele et des toere.Pour retrouver cette ambiance d'autrefois, un show musical exceptionnel a été crée spécialement pour l’occasion; Un Dîner spectacle plein d’émotion à ne pas rater et de nombreux lots à gagner.- 18h : Ouverture des portes aux dîneurs uniquement- 19h : Lancement du dîner- 19h30 : Spectacle musical « Tribute To Tahiti d’Antan » d’une durée de 2h avec la participation d’anciens & de nouveaux artistes, d’anciennes ainsi que la nouvelle Miss Tahiti 2017 habillées pour l’occasion par ALOHA- 21h45 : Loterie avec une dizaine de lots à gagner pour les dîneurs- 22h00 : Ouverture aux non dîneurs et lancement du Bal dansant avec le groupe Le Rubis +- 01h00 : Team Feeling- 02h45 : Fermeture du Bar- 03h00 : Fin de soirée- Normales : 24 000 XPF soit 3 000 XPF par personne (Zones Puoroo Plage et Matavai)- Médium : 30 000 XPF soit 3 750 XPF par personne (Zones Princesse Heiata et Col Bleu)- VIP : 40 000 XPF soit 5 000 XPF par personne (Zones Hôtel Tahiti et Tahiti village) incluant place de parking dans le parking souterrain de la Mairie, service Bar à table, accès aux toilettes de la Mairie au premier étage.- Veau à la Broche- Haricots blancs revisités- Poisson cru au lait de coco- Salade de cresson- 1 bouteille d’eau + 1 bouteille de Soda + 1 bouteille de vin rougeTarifs non dîneurs à partir de 22h en prévente au tarif de 1 000 XPF et en vente le soir sur place de 22h à 01h30 au tarif de 1 500 XPF (sans boissons)Tables dîneurs et billets non dîneurs disponibles en prévente à Carrefour Punaauia, Faa’a et Arue, Chez radio 1 à Fare Ute et sur le site : www.ticket-pacific.pf à compter du Lundi 19 JuinClôture des préventes de tables le mercredi 12 Juillet à 20h