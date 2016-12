Réveillon du Nouvel An : où assister à un feu d'artifice ?

Au restaurant L'Auberg'in :

Au Coco's

A l'hôtel Sofitel

L'établissement situé au Pic Rouge à Tipaerui propose un menu spécial pour cette soirée d'exception. Le feu d'artifice aura lieu à minuit. Attention cependant, les places sont limitées.Réservation au 40 42 29 74 (sous conditions de versement d'arrhes).Menu "made in fenua" au restaurant situé à Punaauia. Là encore, une réservation est conseillée. Le restaurant a mis à son programme de la soirée "des" feux d'artifice...Infos & Réservations au40 58 21 08Concert, spectacles de danse et DJ sont au programme de la soirée du Nouvel An de l'hôtel. Le feu d'artifice aura lieu à minuit.Si vous avez la chance de vivre près de ces endroits, vous verrez peut-être le spectacle sans avoir à vous déplacer. Sinon, votre voisin aura peut-être prévu quelque chose...Si les feux d'artifice sont un moment d'émerveillement pour les humains, il n'en est pas de même pour les animaux. Pour éviter une fugue, pensez à enfermer vos chiens et chats chez vous pour cette soirée. Vous pouvez consulter notre article sur les précautions à prendre pour les animaux en période de fêtes, en cliquant ICI.