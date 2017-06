Retour en images sur la première journée des championnats du monde

VA'A - La première journée des championnats du monde vient de s'achever. La Nouvelle-Zélande décroche la médaille d'or en Master Women. Vient ensuite l'Australie et Tahiti. En para va'a, c'est l'Australie qui remporte, puis la Nouvelle-Zélande et Tahiti. Revivez les plus beaux moments des compétions en images :