Résultats 2016 : Air Tahiti Nui "en bonne santé"

Rédaction web

Air Tahiti Nui révèle ce lundi ses résultats financiers de l'année 2016. Des résultats "positifs pour la cinquième année consécutive"."L’année 2016 est marquée par une hausse de 1,4% de l’activité passagers, portant le chiffre d’affaires total de la compagnie à 35,5 milliards de Fcfp (298 millions d’Euros)". La compagnie souligne qu'elle a pu, "soutenue par un environnement économique favorable, notamment du cours du pétrole", "poursuivre son programme de stimulation de la demande en répercutant plus de 500 millions de Fcfp (plus de 4 millions d’Euros) de baisse sur les prix des billets d’avions".La compagnie annonce un résultat net après impôt de 2,2 milliards de Fcfp (près de 18,8 millions d’Euros).Pour Michel Monvoisin, P-dg d’Air Tahiti Nui "ce résultat est un nouveau signe de bonne santé de l’entreprise et du dynamisme touristique de nos îles. La demande locale progresse également de manière significative, soulignant l’embellie économique que connait la Polynésie. Air Tahiti Nui joue aujourd’hui pleinement son rôle et apporte sur cet exercice 2016 une contribution historique au budget de la Polynésie, ce qui est un juste retour après les années difficiles qu’elle a connu et durant lesquelles notre actionnaire majoritaire, la Polynésie française, lui avait apporté son soutien sans faille."Michel Monvoisin souligne en particulier la progression de presque +5% de la fréquentation touristique de la destination portée par ses principaux marchés émetteurs, les Etats-Unis (+39%) et la France métropolitaine (+20%).Selon son rapport, Air Tahiti Nui a transporté en 2016 le total de 480 085 passagers représentant une part de marché sur la desserte de Tahiti de 71%, en diminution de 0,2 point par rapport à l’année précédente. Le coefficient de remplissage baisse de 0,4 points pour s’afficher à 76,4%.Les résultats de 2016 permettent à la compagnie au tiare "de faire face à ses échéances stratégiques et notamment l’acquisition de deux Dreamliner 787-9 dans le cadre de son programme de transition de flotte sur les deux prochaines années, les deux autres appareils complétant la flotte faisant quant à eux l’objet d’un contrat de leasing".