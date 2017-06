Restitution des travaux de la conférence économique

Rédaction Web avec communiqué

Dans son discours le Président Edouard Fritch s’est félicité de la forte mobilisation des organisations professionnelles et chefs d’entreprise pour cette première édition de l’année 2017 et a tenu à les remercier pour leur disponibilité et leurs propositions.En effet, plus de 150 professionnels et acteurs économiques du fenua ont participé aux 5 ateliers pour échanger et proposer leurs idées sur les thématiques économiques et fiscales, l’objectif étant de pouvoir enrichir le plan d’actions économiques du Gouvernement, de mesures concrètes issues de ces ateliers, dès l’issue de la conférence économique.Les principaux résultats des ateliers vont ainsi permettre la mise en oeuvre de mesures à court et moyen terme.L’atelier sur le développement des services à la personne a permis de finaliser la définition et la typologie de services et de faire un ensemble de propositions réglementaires et de proposer les premières mesures d’accompagnement de la filière.L’atelier sur la valorisation du foncier a identifié plusieurs pistes d’optimisation en vue du lancement de projets de développement économique autour des réserves foncières du Pays. Ainsi l7 sites ont été identifiés sur lesquels des projets de développement économique pourraient être développés à court et moyen terme. Parmi les mesures retenues : la mise à plat des procédures administratives en aval des projets et envisager un guichet unique pour les porteurs de projets et un lancement d’appels à projets sur les sites identifiés.L’atelier sur le cadre fiscal et social de l’entrepreneur individuel a permis d’approfondir plusieurs points identifiés lors des précédents ateliers. Ainsi, les participants ont proposé la mise en place d’un cadre fiscal encore plus imaginatif, un renforcement de l’accompagnement des porteurs de projets, notamment par la CCISM, ainsi qu’un renforcement du cadre social de l’entrepreneur individuel.L’atelier sur la fiscalité et compétitivité des entreprises a étudié les leviers fiscaux possibles sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises, l’objectif étant d’établir une relation de confiance avec les entreprises en adaptant la fiscalité à leur dynamisme tout en assurant une stabilité fiscale dans le temps.L’atelier 5 sur la fiscalité et le financement de la Protection Sociale Généralisée a permis aux participants de partager les chiffres clés des besoins associés à la branche maladie et de dégager des pistes de financement.Le Président Edouard Fritch a souligné qu’un point global sera fait par le Gouvernement sur l’ensemble des propositions des ateliers dont les enjeux financiers et fiscaux sont liés.La première conférence économique de l’année 2017 a ainsi permis de renforcer les principales orientations économiques du gouvernement portant notamment sur la mise en œuvre des grands projets du Pays.Les travaux des différents ateliers thématiques vont se poursuivre avec les acteurs de l’économie polynésienne sous l’impulsion du ministère de l’Economie et des finances. Les prochains grands rendez-vous économiques sont d’ores et déjà programmés : une conférence économique se tiendra au mois d’octobre prochain en amont de la préparation du budget 2018 ainsi qu’un forum économique sur la thématique de l’intégration régionale.