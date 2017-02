Replay Amour secret - épisode 78

Léonardo surprend une fois de plus Agustina rabaisser Irène devant les enfants et prend une ferme décision. Adela se rend à la maison d’arrêt afin d’avoir des renseignements sur le drame qui c’est produit et pour savoir si Virginia est l’une des victimes. La directrice est très surprise des questions d’Adela. Carlos Ernesto ne peut s’empêcher de suivre sa mère et de la rejoindre à la prison. Adela leur dit qu’une femme l’a contacté la veille au soir pour lui demander de l’argent contre l’assassinat de Virginia. Pour aider Irène, Léonardo rend visite à Trinidad. Celle-ci lui dit clairement que la cause de son état n’est autre que sa mère, Adela.