Replay Amour secret - épisode 73

Trinidad devra certainement subir une greffe du rein. Léo est venu avec son père à la clinique et en profite pour dire à Maria Lucia ce qu’il pense d’elle. Juan Pablo est en colère après Carlos Ernesto, il lui en veut de ne lui avoir jamais dit qu’il a eu une relation avec Altair dans le passé. Julio et Léo commencent à se disputer à la clinique à cause de ce que Julio a fait. Rodrigo tente d’amadouer Oriana et lui demande de dire à Léo de lui donner l’argent le plus tôt possible. Irène se sent coupable de l’état de sa mère et culpabilise. Adela manigance encore contre la libération de Virginia. Irène a pu discuter avec sa mère qui est en soins intensifs. Elle veut connaitre la raison de son malaise.