Replay Amour secret - épisode 71

Alejandra se réjouit de voir Irène malheureuse. Léo rejoint Julio et comprend ce qu’il a manigancé, quand il apprend que sa lettre est manquante. A cause de sa discussion avec Adela, Trinidad ne se sent pas bien du tout. Ansuela accompagne Irène chez sa mère, ils la découvrent inconsciente dans le salon. Felipe apprend à Léo qu’il sera davantage puni pour ne pas avoir respecté ce qu’il devait faire. Alejandra estime que Léonardo n’a pas été suffisamment dur avec Irène et souhaiterait qu’il l’oblige a lui faire des excuses en public.