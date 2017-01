Replay Amour secret - épisode 69

Agustina convie tout le monde devant la télé, les photos d’Irène et Felipe sont diffusées. Irène explique à Léonardo qu’elle était très heureuse car Felipe venait lui annoncer que sa sœur va être libérée mais celui-ci lui répond sèchement en appelant sa sœur « la criminelle de mon frère ». Il reproche à Irène de penser qu’à elle et non à lui ni à l’entreprise ces derniers temps. Altair rejoint Rodrigo dans un bar. Julio met en place son plan afin de nuire à son frère Léo. Irène avertit Alejandra d’arrêter de se mêler de sa vie sans quoi elle le payera très cher.