Replay Amour secret - épisode 68

Julio est furieux d’apprendre que Léo soit revenu à la maison. Agustina fait comprendre à Léo qu’il doit tenir la promesse qu’il lui a fait lors de leur pacte. Carlos Ernesto avoue finalement à Juan Pablo que lui et Altair ont eu une relation dans le passé, bien avant qu’ils se rencontrent. Léonardo accuse Irène de porter préjudice à l’entreprise en essayant de découvrir qui à remis la clé USB à Maria Lucia et en défendant Maribel. Julio va se venger de Léo en lui faisant un mauvais coup. Rodrigo vole les photos d’Irène et Felipe qu’Alejandra a en sa possession et les envoies aux médias.