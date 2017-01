Replay Amour secret - épisode 67

Léonardo apprend que son fils est associé à Rodrigo et met de suite fin à cela. Il ordonne à Léo de ne plus jamais être en contact avec cet escroc et de rentrer avec lui à la maison. Irène rend visite à sa mère et en profite pour discuter avec sa sœur Maria Lucia. Julio est hors de lui en apprenant que Léo est allé rendre visite à Maria Lucia pour lui offrir des cadeaux. Juan Pablo se rend chez les Ferrandiz afin d’éclaircir ses rapprochements avec Altair.