Replay Amour secret - épisode 65

Alejandra a pu récupérer la clé USB et avoir une copie de l’enregistrement ou l’on voit Irène et Felipe. Léo se rend chez Maria Lucia pour s’excuser et lui offrir un cadeau. Maria Lucia s’énerve mais fini par le raccompagner jusqu’au métro. En chemin, Maria Lucia aperçoit Rodrigo et se cache avec Léo. Il est surpris de le voir la et se demande ce qu’il veut. Irène raconte à Léonardo pourquoi sa mère est venue à l’entreprise et lui dit ce qu’elle a fait, en son nom, pour libérer Maribel. Léonardo se fâche contre Irène.