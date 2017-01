Replay Amour secret - épisode 64

Irène appelle Léonardo et lui demande de revenir d'urgence à l’entreprise afin qu’elle lui explique la situation. Alejandra informe Rodrigo qu'elle a profité du fait qu’Irène ait remis la clé USB à son amie Maribel pour rejeter toute la faute sur cette dernière. Rodrigo exige ensuite qu’Alejandra récupère la clé USB avant que le service de la sécurité ne mène l'enquête car il craint qu'ils ne découvrent les véritables coupables. Juan Pablo questionne Carlos Ernesto sur la relation qu'il entretient avec Altair. Felipe rejoint Irène à l’entreprise et l'informe du comportement de Julio, Alejandra les surprend sur la vidéo de surveillance et demande une copie de l’enregistrement pour s’en servir contre sa rivale.