Replay Amour secret - épisode 63

Juan Pablo surprend Altair et Carlos Ernesto. Irène téléphone à la maison pour prendre des nouvelles des enfants mais Agustina interdit Consuelo de leur passer l'appel. Tony informe ensuite Irène de la situation avec Maribel, elle s’empresse alors de donner des ordres au nom de Léonardo. Suite à la récente dispute de Léo et Julio, les jeunes sont à nouveau convoqués et écopent d’heures supplémentaires de travaux d’intérêts généraux. La directrice de la prison annonce à Virginia que la date de son audience à été fixée. Léonardo rentre plus tôt afin d'avoir une sérieuse conversation avec Miguel.