Replay Amour secret - épisode 58

Adela s’en prend à Léonardo car elle est persuadée que son mariage avec Irène est la cause de leur mauvaise réputation. N ’en pouvant plus, celui-ci demande à Alejandra d’organiser une conférence de presse avec les médias pour mettre fin à ce cauchemar une bonne fois pour toutes. Julio demande à Irène de l’aider avec sa sœur car elle ne veut plus le voir. Au même moment, Rodrigo aborde Maria Lucia dans la rue et demande à lui parler en privé.