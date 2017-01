Replay Amour secret - épisode 55

Léonardo, Irène et les enfants s’apprêtent à partir en promenade mais Léonardo reçoit un coup de fil aussi important qu’inquiétant : l’entreprise Ferrandiz est accusée d’avoir volé des licences. Il demande alors à Irène de rester avec les enfants le temps qu’il règle ce problème avec Carlos Ernesto et Juan Pablo. Trinidad rend visite à Virginia en prison, celle-ci lui raconte sa récente entrevue avec Rodrigo et lui demande de ne pas divulguer son secret car elle craint vraiment qu'il finisse par l'apprendre.