Replay Amour secret - épisode 54

Irène demande à Léonardo de respecter leur contrat et lui promet d’être entièrement à lui une fois qu’elle aura vu et ressenti son amour. Plus tard, Léonardo demande à Consuelo de préparer le petit déjeuner dans le jardin mais Agustina s’y oppose. De son côté, Alejandra est folle de rage de s’être fait humilier par Irène. Adela est hors d’elle à cause de l’article du mariage publié dans le journal, elle demande à Alberto de lui fournir l’identité de la personne qui lui a donné les photos et menace d'avoir recours à ses avocats.