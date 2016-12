Replay Amour secret - épisode 51

Irène se sent mieux depuis que sa mère lui a donné sa bénédiction. Après son départ, Trinidad fond en larmes et prie la Sainte Vierge, en espérant se tromper sur ce qu’elle pense de l'union de sa fille avec Léonardo. Pendant ce temps, Carlos Ernesto et Juan Pablo s’inquiètent fortement du préjudice que va causer ce mariage à l’entreprise et pensent que quelqu’un complote contre les Ferrandiz. Plus tard, Agustina rejoint Irène dans la chambre d’hôte et prend un malin plaisir à la rabaisser en lui assurant qu’elle ne sera jamais à la hauteur de sa sœur, l’ex-femme de Léonardo