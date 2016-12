Replay Amour secret - épisode 50

Maria Lucia confie à Sandra qu’elle ne veut pas aller à l’université et lui raconte le pari de Julio et Fernando. Carlos Ernesto profite d’être seul avec Léonardo pour lui présenter la situation de l’entreprise suite aux derniers événements. Plus tard, ce dernier annonce à sa famille qu’il se mariera très prochainement avec Irène et les invite tous. De son côté, Irène demande la bénédiction à sa maman ses amis essayent de convaincre Trinidad de partager avec sa fille le plus beau jour de sa vie. En prison, Rodrigo rend visite à Virginia et lui propose de l’aider à se venger des Ferrandiz.