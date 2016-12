Replay Amour secret - épisode 49

Carlos Ernesto cherche un moyen de calmer les dégâts que les rumeurs sur son frère causent aux laboratoires Ferrandiz. Adela se rend à l’entreprise, ordonnant à Irène de prendre ses affaires et de quitter les lieux avant de leur causer un autre scandale. Lucas et Miguel se sont perdus et ne savent pas comment retrouver le chemin de la maison. La nuit est tombée et personne ne sait où ils sont. Adela en profite pour mettre la faute de cette fugue sur le dos d’Irène. Après avoir lu un article dans le journal, Rodrigo est satisfait des préjudices qu’il fait subir aux Ferrandiz. Oriana prévient Léo que ses petits frères sont portés disparus.